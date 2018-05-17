В Киеве пятерых человек спасли из пожара в жилом доме

Сегодня, 16:13

Огонь вспыхнул на улице Новополевой утром в четверг

 

В Киеве тушили жилой дом
В Киеве тушили жилой дом. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Утром 17 мая в девятиэтажном доме по ул. Новополевой, 99 в Киеве вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на балконе второго этажа, и оттуда пламя перебросилось на третий этаж.

Во время тушения пожара работники ГСЧС спасли пятерых человек: их передали в руки медиков.

На месте работали 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. Что стало причиной пожара, выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о подростке, который, рискуя жизнью, предупредил жителей пятиэтажного дома на проспекте Комарова о пожаре. В начале мая в службу спасения "101" поступил вызов о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Комарова, 14. Приехав на место происшествия, спасатели застали жителей дома на улице и сразу же приступили к тушению пожара. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на пятом этаже, огонь перекинулся на крышу дома.

К счастью, в тот день никто не пострадал. Но все могло закончиться хуже, если бы не парень, который, несмотря на сильное задымление в подъезде, самостоятельно пробежал по этажам дома и стучал в каждую дверь, чтобы предупредить жителей о пожаре. После того как подросток вывел людей на улицу, он просто пошел домой. О подвиге парня стало известно уже позже, когда сотрудникам ГС ЧС о нем рассказали благодарные жители.

Также мы сообщали, что 2 мая на просп. Отрадном, 22-А, возник пожар. В результате сгорели две квартиры. Огонь тушили 50 человек, никто не погиб.
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Источник:

"Сегодня"

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