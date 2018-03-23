В Киеве "работодатель" ограбил соискательницу

Мужчина предложил девушке подработку, а во время личной встречи сорвал с шеи золотое украшение

В Киеве мужчина напал на девушку, которая пришла устраиваться на работу.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась девушка и сообщила, что на нее напали в парке недалеко от станции метро "Сырец". На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в интернете познакомилась с мужчиной, который предложил подработку. С ним она договорилась встретиться у станции метро "Сырец". Они пошли в парк, где он и напал на нее. Мужчина, угрожая ножом, сорвал с шеи девушки золотое украшение и скрылся.

Грабителя удалось задержать. Им оказался 40-летний уроженец Тернопольской области, ранее судимый за совершение разбоя и изнасилования. В августе прошлого года он освободился из мест лишения свободы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт относительно мужчины, который изнасиловал 21-летнюю девушку, снимал зверства на видео и требовал выкуп в две тысячи долларов.

Злоумышленника обвиняют по четырем статьям Уголовного Кодекса: ч. 1 ст. 152 "Изнасилование", ч. 2 ст. 153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", ч. 1 ст. 189 "Вымогательство" и ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

"Установлено, что 45-летний безработный разместил в интернете объявление о том, что ищет сотрудников для работы в сфере обслуживания. На этом же сайте он увидел резюме 21-летней девушки, которая искала подработку, позвонил ей и пригласил на собеседование в одно из сел Барышевского района. Когда она приехала, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать ее, связал руки веревкой и совершил многочисленные насильственные акты. Все это он записывал на видеокамеру своего мобильного телефона", – сообщают в прокуратуре Киевской области.

По данным правоохранителей, мужчина выпустил свою жертву только на следующий день, потребовав при этом $2 тыс. за то, чтобы не выкладывать снятое видео в интернет. "Еще продолжается компьютерно-техническая экспертиза, которая установит, были ли другие потерпевшие", – говорят в прокуратуре. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.