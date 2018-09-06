В Киеве разбился вертолет: опубликованы фото

Сегодня, 09:27

Крушение вертолета произошло на Трухановом острове

Фото: пресс-служба полиции Киева
Фото: пресс-служба полиции Киева

Утром 6 сентября на Трухановом острове в Киеве произошло крушение гражданского вертолета, принадлежащего частной фирме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о падении вертолета поступило в дежурную часть Днепровского управления полиции в 7:22, и на место происшествия сразу были отправлены наряды полиции, спасатели и медики.

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Как выяснилось, в результате падения получили ранения два человека – их госпитализировали, но их состояние пока неизвестно. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняя причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что 5 сентября стало известно о падении вертолета в чешском городе Пльзень. В результате аварии там погибли  четыре человека – все, кто находился на борту. В полиции сообщили, что вертолет Robinson упал на крышу здания в промышленной зоне.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии. А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.
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Источник:

"Сегодня"

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