В Киеве разбился вертолет: опубликованы фото

Утром 6 сентября на Трухановом острове в Киеве произошло крушение гражданского вертолета, принадлежащего частной фирме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Сообщение о падении вертолета поступило в дежурную часть Днепровского управления полиции в 7:22, и на место происшествия сразу были отправлены наряды полиции, спасатели и медики.

Как выяснилось, в результате падения получили ранения два человека – их госпитализировали, но их состояние пока неизвестно. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняя причины и обстоятельства происшествия.











Напомним, что 5 сентября стало известно о падении вертолета в чешском городе Пльзень. В результате аварии там погибли четыре человека – все, кто находился на борту. В полиции сообщили, что вертолет Robinson упал на крышу здания в промышленной зоне.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии. А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.