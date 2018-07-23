В Киеве разбойники отобрали у сотрудника банка два миллиона гривен

В столице неизвестные вчера совершили разбойное нападение на сотрудника одного из банков и завладели деньгами в сумме более 2 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной. Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины – разбой.

Напомним, в прошлом году полиция Киева задержала банду серийных грабителей, которые выслеживали и нападали на людей возле элитных магазинов и банков, отбирая у них крупные суммы денег. Они причастны как минимум к десяти подобным ограблениям.

Все участники группировки — уроженцы Грузии. Их поймали во вторник вечером, после очередного грабежа. Злоумышленники средь бела дня напали на супружескую пару возле автосалона на проспекте Бандеры и отобрали сумку, в которой было 3,5 млн грн.