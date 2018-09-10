В Киеве разоблачили супругов-сутенеров

Сегодня, 15:17

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы


Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В Киеве разоблачили супружескую пару, которая занималась сутенерством. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснилось, супруги размещали на одном из интернет-сайтов объявления об оказании услуг сексуального характера с контактными номерами телефона. Сутенеры подыскивали девушек и контролировали предоставление ими сексуальных услуг. Кроме того, в группе работала 27-летняя подруга пары. Женщина отвечала на звонки и принимала заказы от клиентов.

"Стоимость услуг составила 1000 гривен в час, из которых проститутка получала половину, остальные 50% забирали организаторы", – отметили в прокуратуре.

Сейчас супругам и их сообщнице объявили подозрение ч.2 ст.303 УК Украины ("Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией по предварительному сговору группой лиц, в отношении нескольких лиц") и избрали меры пресечения. Мужа и жену суд арестовал, а их подруге избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сутенерам за совершенное грозит до 7 лет лишения свободы.

Не так давно в Киеве задержали группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве луганчанка организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Час "взрослых" развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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