В Киеве разочарованный в сосиске мужчина вызвал патрульных

Вчера, 10:19

Вместо охотничьей сосиски покупателю пришлось есть обычную

Сосиска в тесте рассторила мужчину. Фото: rublevskiy-shop.ru
Сосиска в тесте рассторила мужчину. Фото: rublevskiy-shop.ru

В Киеве мужчина был настолько разочарован купленной в киоске сосиской, что вызвал полицию.

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Как стало известно из записанных вызовов патрульных, курьезная ситуация произошла 5 декабря возле станции метро "Выдубичи". В киоске на остановке автобусов, которые едут в Козин, мужчина приобрел сосиску в тесте. Продавцы заверили, что это охотничья сосиска, но покупатель заявил, что его обманули – сосиска оказалась обычной. В результате разозленный мужчина позвонил "102".

Напомним, негосударственная организация "Росконтроль" провела исследование качества российских сосисок и колбас. По итогам анализа в продукции некоторых брендов были найдены уже использованные сосиски, а также запрещенные ГОСТом каррагинан, крахмал, мука, шкурки птиц.

Также мы писали о том, что недавно в сети британских кафе Greggs поместили на изображение рождественского вертепа вместо младенца Иисуса сосиску в тесте. Это спровоцировало жуткий скандал в соцсетях.
выдубичи, охотничья, сосиска, патрульные
Источник:

"Сегодня"

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