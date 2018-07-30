В Киеве ребенка убило током на крыше вагона

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики

В Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер ребенок, передает телекнал "112 Украина".

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет, играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", – отметила корреспондент.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой.

Детали происшествия расследуются.

Ранее подобный случай произошел в Жмеринке Винницкой области, где 11-летнего мальчика ударило током, когда он поднялся на крышу грузового электропоезда. В результате ребенок получил термические ожоги 1-3 степени,

Как сообщалось, в Одесской области подросток забрался на крышу поезда и получил травмы.

Напомним, в марте 2017 года в селе Мурованое Львовской области 18-летний парень вылез на вагон-цистерну и коснулся головой высоковольтной линии электропередач. Юноша скончался в результате поражения током.