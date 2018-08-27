В Киеве "риелтор" обманула желающих снять квартиры на 50 тысяч гривен
Злоумышленница предлагала цены ниже рыночных, но взяв деньги – исчезала
Столичная прокуратура задержала уроженку Харькова, которая под предлогом сдачи в аренду жилья в Киеве выманила у доверчивых граждан более 50 тысяч гривен.
Как сообщили в ведомстве, в течение июля и августа злоумышленница размещала на сайте бесплатных объявлений предложения о сдаче в аренду квартир. Цены указывала значительно ниже рыночных.
В дальнейшем женщина арендовала офис на ул. Малевича, 83, куда приглашала потенциальных клиентов. После заключения договора граждане платили ей деньги за первый месяц проживания, однако попасть в жилище по предоставленному адресу уже не могли.
На мобильный телефон женщина не отвечала, а вернувшись в ее офис обманутые квартиросъемщики выясняли, что псевдориелтор там уже не находится.
Таким образом, за указанный период злоумышленнице удалось обмануть около 10 граждан на сумму свыше 50 тыс гривен.
В настоящее время задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде залога.
Прокуратура обращается ко всем гражданам, которые стали жертвами мошенничества, сообщить о таких фактах в Голосеевское управление полиции (дежурная часть – 525-04-04).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, по данным Минрегионразвития, в Украине примерно 1,4 млн человек снимают жилье, однако в действительности число арендатором жилья – намного больше. Только переселенцев из оккупированных территорий в стране 1,5 млн. Точное количество арендаторов никто не может назвать. Одна из причин – 70% сделок по аренде жилья проводят в тени.
Пока чиновники думают, как поменять правила аренды, мошенники вовсю пользуются ситуацией. Аферисты наживаются как на собственниках квартир, так и на арендаторах.
Сайт "Сегодня" подготовил материал о том, как снять жилье и не стать жертвой мошенников.