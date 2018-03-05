В Киеве с фасада Института электросварки исчезла мемориальная доска в честь Патона

Сегодня, 16:49

Кусок фасада перекрашен, говорят очевидцы

 


Доска исчезла. Фото: facebook.com/aleksey.yankovskiy.9

Доска исчезла. Фото: facebook.com/aleksey.yankovskiy.9

Доска исчезла. Фото: facebook.com/aleksey.yankovskiy.9

В Киеве на улице Антоновича (быв. Горького), 69, с фасада 1-го корпуса Института электросварки им. Е. О. Патона, исчезла бронзовая мемориальная доска работы народного художника УССР скульптора Александра Скобликова.

Об этом в Facebook сообщает киевлянин Алексей Янковский.

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"Там кусок фасада перекрашен. У меня еще не умерла надежда, что, например, доску обвандалили, и ее сняли на отмывку", – пишет он.

Напомним, ночью 3 марта неизвестные украли бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве на ул. Саксаганского, 97.

Ранее глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский сообщил об очередном вопиющем случае, который произошел в столице: неизвестные снова обворовали памятник на могиле знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище. Исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент. Пропажу заметили как раз накануне дня рождения Леси Украинки, который отмечают 25 февраля.

Как сообщалось, в Днепре ночью 1 января исписали красной краской памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе.
памятник, патон, мемориальная доска, исчезла, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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