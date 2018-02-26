В Киеве с наркотиками задержали опасного иностранца

Задержанный мужчина вместе с товарищем находятся в розыске за покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц

В Киеве с наркотиками задержали иностранца, который находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Как сообщили в ГУ НП в столице, инцидент произошел на станции метро "Харьковская". Работник полиции обратил внимание на двух подозрительных мужчин, которые, заметив его, начали бежать к выходу. Полицейский их догнал и попросил предъявить документы.

Во время проверки данных один из мужчин вытащил газовый баллончик и брызнул в полицейского. Через несколько минут правонарушителя задержали коллеги полицейского, второй мужчина убежал.

В карманах у мужчины полицейские обнаружили три пакета с кристаллообразным веществом, похожим на наркотики. Правонарушителем оказался 24-летний уроженец соседнего государства. Он пояснил, что нашел наркотики и решил оставить себе для собственного употребления.

Экспертные исследования подтвердили, что изъятое вещество является запрещенным психотропом – "Альфа-ПВП".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2. ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, на правонарушителя составлен протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесено решение суда – 10 суток административного ареста.

В ходе досудебного расследования сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции в метрополитене установили, что задержанный мужчина вместе с товарищем, которому удалось убежать, находятся в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц. И именно для того, чтобы избежать наказания на родине, мужчины незаконно пересекли границу и проживали на ее территории Украины с поддельными документами.

Будет решаться вопрос о дальнейшем проведении экстрадиции.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске.

Напомним, ранее украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям.