В Киеве СБУ задержала донецкого бизнесмена на Bentley, который заработал состояние на раненых боевиках

Сегодня, 19:49

На полученную от незаконного бизнеса прибыль мужчина позволил держать во французской Ницце собственную яхту

Фото: скрин с видно
Фото: скрин с видно

В Киеве СБУ задержала предпринимателя, который поставлял медикаменты в медучреждения, где лечат боевиков. Об этом говорится в видео-выпуске ведомства.

Как рассказали в СБУ, житель Донецка при содействии главарей боевиков так называемой "ДНР" организовал поставку медикаментов с Украины через территорию России на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.

По документам, лекарства якобы экспортировались "в страны близкого зарубежья". Сделки проводились черед ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине, которыми он управлял дистанционно с временно оккупированного Донецка.

Делец реализовывал медикаменты в медучреждения, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к террористическим актам и совершению преступлений против мирного населения. А обычным гражданам предприниматель продавал лекарства в 5 раз дороже.

На полученную от незаконного бизнеса прибыль мужчина позволил держать во французской Ницце собственную яхту, а по Донецку он разъезжал на Bentley.

Кроме того, как установили в СБУ, бизнесмен еще и пытался получить из украинского бюджета возмещение на сумму почти 4 млн гривен.

Напомним, в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего сетью продуктовых магазинов на Донбассе.

А в Мариуполе "народного мэра" осудили за сепаратизм.

Также сообщалось, что в Запорожье начался суд над блогером, которого обвиняют в сепаратизме и помощи "ДНР".
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Источник:

"Сегодня"

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