В Киеве СБУ задержала донецкого бизнесмена на Bentley, который заработал состояние на раненых боевиках
На полученную от незаконного бизнеса прибыль мужчина позволил держать во французской Ницце собственную яхту
В Киеве СБУ задержала предпринимателя, который поставлял медикаменты в медучреждения, где лечат боевиков. Об этом говорится в видео-выпуске ведомства.
Как рассказали в СБУ, житель Донецка при содействии главарей боевиков так называемой "ДНР" организовал поставку медикаментов с Украины через территорию России на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области.
По документам, лекарства якобы экспортировались "в страны близкого зарубежья". Сделки проводились черед ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине, которыми он управлял дистанционно с временно оккупированного Донецка.
Делец реализовывал медикаменты в медучреждения, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к террористическим актам и совершению преступлений против мирного населения. А обычным гражданам предприниматель продавал лекарства в 5 раз дороже.
На полученную от незаконного бизнеса прибыль мужчина позволил держать во французской Ницце собственную яхту, а по Донецку он разъезжал на Bentley.
Кроме того, как установили в СБУ, бизнесмен еще и пытался получить из украинского бюджета возмещение на сумму почти 4 млн гривен.
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