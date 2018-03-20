В Киеве СБУ задержала "телефонного террориста"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который оставил сообщение с угрозами террористического характера.

Как сообщили в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, оперативники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

СБ Украины напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Напомним, в середине марта в Киеве мужчина сообщил о минировании Верховной Рады.

Как сообщили в ГУ НП столицы, в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

Правоохранители выяснили, что в полицию звонил со служебного телефона человек, который пользовался этим номером по работе. Он – уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией.

В феврале в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Недавно мы писали о похожем случае. В Киеве поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.