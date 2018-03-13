В Киеве семья с младенцем попала в бетонную ловушку у подъезда

В результате ЧП пострадал мужчина, коммунальщики говорят, что на ремонт не хватает денег

В столице семья с 10-месячным младенцем чуть не попала под завал у собственного подъезда. Как добиться того, чтобы деньги на содержание придомовой территории шли по назначению и на ком ответственность в случае травмы?

Опасность подстерегает даже у вашего же парадного: идешь по лестнице и оказываешься в бетонной ловушке, яме с человеческий рост.

Земля буквально ушла из-под ног, когда Елена с семьей возвращались с прогулки. Женщина отделалась испугом, а вот мужчина повредил ногу.

"Муж взял коляску, я за ручки, и несем, ребенку 10 месяцев. Ситуация такая, что наступил на платформу, под ним рушится вот эта платформа, он резко закатывает ногу и получается так. Слава Богу, что не засосало коляску туда", – говорит пострадавшая.

Совпадение или нет, но вслед за съемочной группой "Сегодня" на место происшествия прибыли сотрудники ЖЭКа. Говорят, сначала положат решетки, а как потеплеет – забетонируют.

Елена уверяет: жалобы писали неоднократно, и никакой реакции из ЖЭКа не было.

"Конечно, обращались, ну а смысл? Никто ничего не делал. Лет 10 не красили. Если обратить внимание, там ямы такие глубокие, и арматура цепляется", – говорит женщина.

Ответ коммунальщиков стандартный: нет денег.

На примере платежки, которую передали нам жители, правозащитник Сергей Кириленко считает, сколько платят за содержание территории. 500 гривен – с каждой квартиры.

"В этом доме 350 квартир, и это в среднем 180 тыс. гривен в месяц, это уборка придомовой территории, в надлежащем состоянии должны быть подъезд, этажи, ступеньки в подъезд", – говорит Кириленко.

Правозащитник уверяет: добиться в суде компенсации или ремонта можно. Сначала надо вызвать полицию, чтобы та зафиксировала нарушения.

"Если есть травма, она фиксируется, также вызывается "скорая", или в течение суток человек обращается сам в больницу. Дальше заводится больничный и человек временно теряет работоспособность, и опять-таки, это ответственность главы района и его подчиненных", – говорит Кириленко.

Впрочем, чаще всего дело до суда не доходит, добавляет Сергей. Потому что люди, хоть и возмущаются, но продолжают платить за услуги, которые не получают.

Ранее мы писали, что, не дожидаясь помощи от ЖЭКов, киевляне самостоятельно наводят порядок в своих домах. И не просто их ремонтируют, а создают художественные шедевры.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Радужной, 11-а, пенсионер Владимир Чайка превратил три лестничные площадки своей 9-этажки в настоящий музей. Стены вдоль лестницы он украсил чудесной лепниной с "позолотой" и портретами женщин из средневековья, а стены украсил фотообоями в виде панно с пальмами, лебедями и фонтанами. Теперь три этажа дома больше напоминают Версаль или Эрмитаж.