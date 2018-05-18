В Киеве семью с десятилетней дочерью выселили из общежития

Без крова. В программу "Сегодня" обратился мужчина, которого вместе с женой и десятилетней дочерью выселили из общежития. Комнату он получил 20 лет назад от предприятия, где работал. Но сейчас семье указали на дверь.

Уже полгода Александр Балагура не может зайти в свою комнату в общежитии, в которой прописан с семьей. Мужчина временно живет в старом бабушкином доме за городом, жена в хостеле, 10-летнюю дочь чиновники помогли отправить в санаторий.

"Когда пришел 14 ноября с работы, моя комната была вскрыта, сказали, что в присутствии коменданта высверлили сердцевину и вынесли все вещи", – рассказывает Александр Балагура, житель Киева.

Забрать свои вещи Александр до сих пор не может. Идем в общежитие вместе, но охрана не пускает. Коменданта на месте нет.

Руководство этого предприятия еще в сентябре обратилось в суд с просьбой выписать Александра и его семью. Решения еще нет, а людей выселили и это нарушение, говорит правозащитница Татьяна Каленская.

"Никто не может быть лишен права пользоваться своим жильем, только по решению суда", – говорит Татьяна Каленская, адвокат.

Поддержать Александра Балагура взялась и служба по делам детей.

"На решение суда мы будем принимать участие в качестве третьего лица на защите интересов ребенка", – говорит Александра Данилова, главный специалист службы по делам детей Соломенского района Киева.

Нам удалось связаться с комендантом общежития. Василий отказался называть фамилию, но объяснил: это Александр отказался заключить договор аренды комнаты с предприятием – новым владельцем жилья.

Если Александр хочет иметь крышу над головой, ему придется заключить договор и платить за аренду до трех тысяч гривен.

Напомним, в феврале мы сообщали, что в столице произошла потасовка между собственниками квартиры и представителями коллекторской фирмы. По версии жильцов, они выплатили банку часть долга, а на остальное – попросили отсрочку. Но потом оказалось, что банк долг продал, и представители фирмы пришли заселять новых жильцов, а старых – выставлять на улицу.

Ранее мы сообщали, что в одном из общежитий Харькова жильцам грозят выселением.