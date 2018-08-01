Количество отравившихся шаурмой в Киеве выросло до 60 человек

Количество людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию после посещения фастфудов, стремительно растет. По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в больницах уже 60 человек, которые употребляли шаурму в разных точках города.

"Зафиксировано 23 случая, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метр "Дарница". 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением 29 и 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе на Почтовой площади. Еще 11 случаев – после покупки такой же еды в МАФе возле супермаркета на Оболонском проспекте, 20. И один – возле метро "Лесная", – сообщают в Госпродпотребслужбе Киева.

По данным ведомства, все торговые точки по продаже шаурмы закрыты. По факту массового отравления полиция проводит расследование.

Напомним, утром количество госпитализированных после употребления шаурмы, купленной в трех точках возле метро "Оболонь", "Почтовая площадь" и "Дарница", составляло 37 человек.

Вчера число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось как минимум до 30 человек. Об этом сообщила в Facebook главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез", – написала она.

Ранее в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.



