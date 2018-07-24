В Киеве шесть человек отравились грибами

В столице на выходных шестеро человек были госпитализированы в реанимацию больницы скорой помощи с острым отравлением грибами. Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья КГГА.

"Один человек уже переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых – достаточно тяжелое. Все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов. У них отравление несъедобными грибами", – рассказала директор департамент Валентина Гинзбург.

В департаменте напоминают, что симптомы отравления могут быть разными. Они зависят от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека.

"Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальному исходу, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения", – поясняют медики.

Через 30 минут- 2 часа после употребления красных мухоморов, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности. А наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов.

"Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног – все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга", – предупреждают в департаменте охраны здоровья.

При проявлении любых симптомов здесь советуют срочно вызывать скорую, а до ее приезда промыть желудок самостоятельно.

Напомним, в октябре прошлого года в столичной больнице "Охматдет" в результате отравления грибами скончалась 10-летняя девочка, жительница села Журавка Варвинского района Черниговской области. Как сообщают на сайте Черниговского областного лабораторного центра МОЗ Украины, ребенок отравился, употребив в пищу бледную поганку (ее легко спутать с сыроежками или зонтиками. – Авт.).

Как ранее сообщала "Сегодня", в сентябре в Киеве в больницу были госпитализированы шесть человек, которые ели неправильно обработанные грибы. В Департаменте охраны здоровья КГГА напоминают, что основные признаки отравления грибами – тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов ядовитых грибов, которые поражают нервную систему, могут появляться такие симптомы, как галлюцинации и потеря сознания.

Врачи предостерегают, что осторожными нужно быть даже со съедобными грибами. Специалисты отмечают, что сам продукт довольно тяжелый для желудка, а проблемы может ощутить и здоровый человек, а также те, кто страдает холециститом, панкреатитом, у кого застой желчи.



