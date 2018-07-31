В Киеве шесть человек отравились шаурмой

В Дарницком районе пять человек, отведав шаурмы, угодили в больницу. Госпродпотребслужба проверяет столичные киоски фаст-фуда, сообщает "Корреспондент".

В Киеве пять человек отравились шаурмой.

"В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея", – рассказал начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан.

Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро "Дарница". На данный момент специалистами ГППС проводится проверка киосков по продаже шаурмы.

Для того, чтобы избежать отравления, в ГППС советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28-30С, поскольку без применения надлежащих мер по хранению, уже через час они могут испортиться.

Ранее несколько курсантов столичного Военного института телекоммуникаций и информатизации попали в больницу после жалоб на боли в желудке и тошноту.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Также сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.



