В Киеве Skoda врезалась в дерево, водитель погиб

В Киеве произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки.

Как сообщили в ГУ НП в столице, ДТП произошло вечером в четверг на перекрестке улиц Центральной и Садовой в Дарницком районе столицы.

Около 21:00 правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 34-летний мужчина.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские установили, что, двигаясь со стороны проспекта Бажана, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего наехал на дерево. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает механизм и обстоятельства ДТП.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

Ранее в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Напомним, в Днепровском районе автомобиль на тротуаре сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.