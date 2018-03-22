В Киеве сносят крупный итальянский ресторан

У заведения не было разрешительных документов

Депутат Киеврады Людмила Костенко сообщает, что в столице на Оболонской набережной сотрудники коммунальных служб начали демонтаж незаконного ресторана.

"В ресторане "Капо ди Монте" было все, кроме разрешительных документов. Была вытяжка, установленная возле окон квартир, которая периодически горела. А жир с нее был и на окнах, и на стенах жилого дома. Здесь была печь с открытым огнем. Была захвачена территория и пожарный проезд. Всего этого больше не будет", – сообщает Людмила Костенко.

По ее словам, люди часто жаловались на заведение, просили у персонала показать документы на работу, но им отказывали. Демонтаж проводит КП "Киевблагоустройство".

Напомним, в начале марта снесли гигантский МАФ-ресторан на пересечении улиц Гарматной и Борщаговской в Соломенском районе. А в конце февраля коммунальщики демонтировали незаконное временное сооружение внушительных размеров на улице Сабурова в Деснянском районе. Там размещались игровые автоматы.

Ранее глава КП "Киевблагоустройтсво" Андрей Андреев сообщил о демонтаже очередного незаконно временного сооружения внушительных размеров. Работал киоск-гигант на улице Сабурова в Деснянском районе.