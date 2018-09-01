В Киеве сотрудник СИЗО продавал наркотики заключенным

В Киеве сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Киева совместно со следователями прокуратуры города разоблачили и задержали инспектора следственного изолятора, который реализовывал наркотики среди заключенных, говорится в сообщении отдела коммуникации со СМИ полиции Киева.

"Правоохранители установили, что злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей. При этом инспектор заранее договаривался о сбыте с лицами, находящимися под стражей. Во время санкционированного обыска в квартире задержанного обнаружили более килограмма вещества растительного происхождения, внешне похожа на каннабис, и деньги. А во время обысков в рабочем кабинете правонарушителя и камерах его сообщников из числа задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовали для координации действий по передаче наркотиков", – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Следователи прокуратуры готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.

Напомним, во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками.