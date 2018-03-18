В Киеве спасли испуганного енота

Сегодня, 06:56

Животное залезло в вентиляцию, спасатели вернули в его комнату с игрушками

 


Енота спасли. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Енота спасли. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Енота спасли. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Енота спасли. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Енота спасли. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Киевские спасатели животных достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Пережив стресс от переезда, животное, оказавшись в новой квартире (17-й этаж жилого дома на Печерске), залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляцию.

"К счастью, енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал, где шансов на выживание у него было бы немного. Мы перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры, а после, при помощи перфоратора в стене, проделали отверстие, через которое получилось извлечь животное", — рассказали спасатели, добавив, что енот был напуган и кусался. Животное вернули в его комнату с игрушками.

Ранее мы писали о наглейшем еноте, который стал новой звездой YouTube. Даже когда енот полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, только сидел и умилялся, а не сопротивлялся наглецу.

Напомним, ранее украинские пограничники отбили "нападение" агрессивного енота.

Также сеть поразил ролик, на котором компания из пяти енотов спускается по трубе с крыши многоэтажного дома. Видео опубликовано на странице Holly Molly в Facebook.

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Несмотря на явный страх, животные один за другим продолжали осторожно спускаться вниз. Видно, как первым слезает по трубе более крупный енот, как бы подавая пример своим собратьям поменьше. Те сперва внимательно наблюдают за ним, и лишь когда первый енот приодолел половину пути, присоединяются к нему.

Почему животные оказались на крыше, остается загадкой. Как и то, куда они скрылись после своего непростого спуска.
фото, спасатели, енот, животное, в Киеве
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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