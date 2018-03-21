В Киеве столбы бьют током собак и людей

Киевляне жалуются, что столбы освещения в городе бьют током. В центре на ул. Лаврской, 2, на пешеходном переходе, недалеко от школы №90, от электроопоры ударило током собаку. Перепуганное животное билось в конвульсиях, и от стресса укусило за руку свою хозяйку Елену Карпенко, которая пыталась помочь питомцу.

По ее словам, на этом переходе в тот же день, током ударило еще одну собаку, и та, находясь в шоковом состоянии, искусала хозяина — на снегу была лужа крови. Елена написала об этом в соцсетях, чтобы предупредить об опасном месте киевлян, особенно детей, которые идут по переходу в школу и могут пострадать. Женщина обратилась в кол-центр мэрии 15-51, потребовав, чтобы коммунальщики обезопасили это место.

Фото: Е. Карпенко

Пользователи соцсетей пишут, что подобные удары током были на ул. Милославской, 10, на Троещине, возле фонтана в Мариинском парке, на ул. Омельяновича-Павленко. Люди пострадали из-за того, что были одеты в легкую обувь, которая пропускает электричество.

Как пояснили нам в КП "Киевгорсвет", на Лаврской током собаку ударило не от электрического столба, а от светофора, у которого был поврежден кабель. Его отключили от электропитания и обещают отремонтировать сотрудники КП "Киевдорсервис".

"Такое могло произойти из-за очень влажной погоды. Но днем наши столбы отключены от тока, их включают вечером", — пояснили в "Киевгорсвете".

Ранее мы сообщали, что огромная лужа, которая образовалась в Киеве между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2, бьется током. Об этом сообщает киевлянин Ярослав Дебелый в Facebook.

"Лужа бьется током. Строители, проектировавшие дорогу с нарушением государственных строительных норм без ливнестоков, также не знали, что контакты нужно герметически изолировать, а ревизионные колодцы фонарей сейчас полностью затоплены водой", – пишет он.