В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

В среду, 16 апреля, в 14:25 по адресу ул. Вышгородская, 21 произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

На месте работают спасатели КАСС "Киевская служба спасения" и врачи скорой медицинской помощи. Один из водителей получил серьезную черепно-мозговую травму.

Напомним, в Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Авария случилась во вторник около 23:00.

Ранее мы сообщали, что на автотрассе село Стоянка – город Ирпень произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Renault Master, который двигался в направлении Ирпеня выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковушку ВАЗ-2101, которая ехал в противоположном направлении.