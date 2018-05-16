В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

Сегодня, 16:25

На месте работают спасатели и медики

 


ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

В среду, 16 апреля, в 14:25 по адресу ул. Вышгородская, 21 произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

На месте работают спасатели КАСС "Киевская служба спасения" и врачи скорой медицинской помощи. Один из водителей получил серьезную черепно-мозговую травму.

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Напомним, в Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Авария случилась во вторник около 23:00.

Ранее мы сообщали, что на автотрассе село Стоянка – город Ирпень произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Renault Master, который двигался в направлении Ирпеня выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковушку ВАЗ-2101, которая ехал в противоположном направлении.

"В результате ДТП водитель "ВАЗ", мужчина 1948 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Еще трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства ДТП", – сообщают в полиции.
ДТП, фото, авто, врачи, служба спасения, столкнулись, Вышгородск
Источник:

"Сегодня"

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