В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
На месте работают спасатели и медики
ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
ДТП на Вышгородской. Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
В среду, 16 апреля, в 14:25 по адресу ул. Вышгородская, 21 произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
На месте работают спасатели КАСС "Киевская служба спасения" и врачи скорой медицинской помощи. Один из водителей получил серьезную черепно-мозговую травму.
Напомним, в Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Авария случилась во вторник около 23:00.
Ранее мы сообщали, что на автотрассе село Стоянка – город Ирпень произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Renault Master, который двигался в направлении Ирпеня выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковушку ВАЗ-2101, которая ехал в противоположном направлении.
"В результате ДТП водитель "ВАЗ", мужчина 1948 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Еще трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства ДТП", – сообщают в полиции.