В Киеве столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль

Повреждены задние двери машины полицейских и практически вся ее боковая часть

В Шевченковском районе Киева, где ранее патрульный автомобиль столкнулся с легковушкой, на улице Черновола столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль. Об этом сообщает "112 Украина".

"Троллейбус двигался по своей полосе, остановился на красный свет. Неожиданно выехала машина патрульных и, подрезав, столкнулась с ним", – говорится в сообщении.

По словам полицейских, они ехали с проблесковыми маячками, следовательно троллейбус должен был дать им дорогу, но не сделал этого.

Повреждены задние двери машины полицейских и практически вся ее боковая часть.

После инцидента все разъехались. Никто не пострадал.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.