В Киеве суд арестовал базу полка "Азов"

Партия "Национальный корпус" заявила, что спецподразделения полиции блокируют их главный офис на заводе "АТЕК"

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода "АТЕК" в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Партия "Национальный корпус" заявила, что спецподразделения полиции блокируют их главный офис, который расположен на территории завода.

Представитель полиции подтвердил, что следственные действия проводятся по решению суда, но отказался уточнять, связаны ли они с партией.



















Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Работники Нацполиции проводят следственные действия на территории завода «Атек». Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Следственные действия там проводятся по решению суда сотрудникам Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", – сказал он.

Позже появилась информация, что база Нацкорпуса арестована решением суда. "На месте значительные силы полиции и Нацгвардии", – сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"13 марта 2018 года Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины и арестовал тренировочную базу полка Азов на заводе "Атек". Согласно постановлению суда, арест накладывается на дом по проспекту Победы, 83Б и спорткомплекс по улице Чистяковской, 20. Помещения на заводе "Атек" арендовал полк Азов", – говорится в сообщении.

Водители сообщают, что сейчас на проспекте Победы в районе станции метро "Святошин" образовалась большая пробка.

Напомним, появившиеся недавно в Украине "Национальные дружины" наделали много шума, когда громко заявили о себе в конце января 2018 г., прошествовав по улицам Киева с маршем присяги. Тогда более 600 человек в одинаковом обмундировании прошлись по центру столицы к Киевской крепости, где и состоялась присяга.

Правда, появились "Национальные дружины" еще в прошлом году, но за это время не особо давали о себе знать. Так, в Министерстве юстиции на наш запрос ответили, что общественная организация "Национальные дружины" была зарегистрирована 25.05.2017 года, Главным территориальным управлением юстиции в городе Киеве. Руководителем организации в Минюсте числится Игорь Бобер, бывший боец полка "Азов".