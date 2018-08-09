В Киеве судимый мужчина избил полицейского

В Киеве задержали мужчину, который ударил в лицо патрульного за замечание, сообщает ГУ НП Киева.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что компания нетрезвых мужчин нарушает общественный порядок на улице Светлицкого в Подольском районе Киева. На место происшествия выехал экипаж патрульных.

Как выяснилось, на детской площадке компания распивала алкогольные напитки и нецензурно ругалась. Замечания правоохранителей прекратить правонарушение никак не повлияло на мужчин. Впоследствии один из них, выражая свое недовольство действиями правоохранителей, ударил в лицо сотрудника полиции.

Пострадавшему врачи "скорой" оказали помощь на месте, а 41-летнего местного жителя, ранее судимый за имущественные преступления, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления. За содеянное правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По представлению следователей суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее суд арестовал злоумышленника, который с битой напал на полицейского в Киеве.

Напомним, 10 мая, двигаясь на собственном автомобиле по ул. Богатырской, злоумышленник создал аварийную ситуацию. Полицейский, который во вне рабочее время стал случайным свидетелем правонарушения, сделал замечание и поехал дальше на собственном авто, однако мужчина догнал его и машиной перегородил дорогу.

Между полицейским и преступником с его друзьями, начался словесный конфликт, в разгар которого парень достал из салона авто бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове.