В Киеве судья требовал 10 тысяч долларов за "правильное" решение

Сегодня, 11:13

Судью задержали при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов

 

Судью задержали на взятке
Судью задержали на взятке

Судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.

Прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

Напомним, согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что задержанному при получении взятки судье Голосеевского райсуда Киева Андрею Новаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.

Ранее мы сообщали, что в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в $27 тыс.

Также в Нацполиции сообщали, что в Донецкой области глава одного из городских судов требовал взятку.
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Источник:

"Сегодня"

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