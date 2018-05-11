В Киеве судья требовал 10 тысяч долларов за "правильное" решение

Судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.

Прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.

Напомним, согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что задержанному при получении взятки судье Голосеевского райсуда Киева Андрею Новаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.

Ранее мы сообщали, что в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в $27 тыс.

Также в Нацполиции сообщали, что в Донецкой области глава одного из городских судов требовал взятку.