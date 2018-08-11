В Киеве таксист избил пассажирку – соцсети

В Киеве водитель Uber избил пассажирку. Пострадавшая находится в больнице. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

"Сегодня жену моего друга побил водитель Uber. Человек в клинике Шалимова, полиция занимается делом. Будьте осторожны, берегите себя! И люди, если рядом с вами бьют человека, не стойте безразлично!", – написал он.

По словам Шимкива, инцидент произошел в пятницу, 10 августа, около 13:00 в Киеве. Он также отметил, что полиция занимается расследованием.

Представители Uber отреагировали на сообщение о происшествии.

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"Мы сильно обеспокоены вашим сообщением. Пожалуйста, напишите нам личное обращение и укажите дату поездки, чтобы мы могли принять необходимые меры", - написали сотрудники службы такси в комментарии под постом.

Как известно, Uber – это американская международная частная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Ранее Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.

При этом в ряде стран Uber запрещен. Недавно запрет на Uber ввела Турция. Ранее Uber запретили в Болгарии, Дании и Венгрии. Деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.