В Киеве трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа – СМИ

Медики говорят, что в столице из окон ежегодно выпадает более десяти детей

В Оболонском районе Киева трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на медиков, случай произошел на проспекте Героев Сталинграда, 14 г. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его веса.

При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение детской клинической больницы №7.

Как рассказали журналистам медики, в Киеве ежегодно из окон выпадает более десяти детей. Причиной тому во многих случаях является москитная сетка. Дело в том, что полотно "москитки" создает у маленького ребенка впечатление надежной опоры, как толстое оконное стекло, на которое можно опереться.

Врачи призывают родителей не оставлять маленьких детей одних в помещении, где есть открытые окна.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области малыш выпал из окна, расположенного на втором этаже многоэтажки. ЧП произошло на проспекте Свободы, 87.

Как выяснилось, малыш, которому едва исполнилось год и десять месяцев, забрался на подоконник, преодолел оконную раму и упал со второго этажа на крышу расположенной внизу аптеки. По словам очевидцев, дедушка ребенка рассказал, что открыл окно как обычно, потому что через него на улицу выходят гулять домашние кошки. Однако в этот раз уследить за юрким малышом не удалось, и он пошел за пушистыми питомцами.

Напомним, в Херсоне 4-летняя девочка выпала с балкона 8-го этажа и выжила.