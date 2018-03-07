В Киеве трое иностранцев ранили таксиста и угнали его авто

В Киеве правоохранители задержали троих иностранцев, которые ранили таксиста и угнали автомобиль.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Святошинского управления полиции от 37-летнего киевлянина поступило сообщение, что его избили неизвестные и похитили автомобиль. На вызов выехали патрули и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и установили, что мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Информацию о завладении транспортным средством немедленно передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал оперативникам, что авто ему не принадлежит. Также он добавил, что ему позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху в Киевской области.

Во время отработки информации сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции установили, что к завладению иномаркой причастны три человека.

Правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались иностранцы – 1982, 1986 и 1972 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Одному из мужчин инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киеве мужчина подделал паспорт и угнал такси. Злоумышленник признался, что авто он продал за 800 долларов США.

Ранее мы сообщали, что под Псковом (Россия) пьяный мужчина убил таксиста, который отказался везти его с оружием, а после этого пытался скрыться от ДПС, но замерз насмерть в лесу.