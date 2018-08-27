В Киеве трое на Volkswagen с литовскими номерами похитили человека

Сегодня, 00:40

Трое мужчин схватили мужчину и увезли его на автомобиле Volkswagen Golf с литовскими номерами


Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

26 августа, в воскресенье, в Днепровском районе Киева похитили человека. Об этом сообщает "Информатор". Инцидент случился на улице Раисы Окипной, 2 возле станции метро "Левобережная". 

Трое мужчин схватили мужчину и увезли его на автомобиле Volkswagen Golf с литовскими номерами. Потерпевший кричал о помощи.

Очевидец сразу позвонил в полицию, которая ввела оперативный план "Перехват". Около 18:40 патрульным удалось найти и задержать похитителей на улице Жукова на Лесном массиве. Злоумышленники во время бегства заехали в тупик. В машине было только двое бандитов, третий убежал.

Ранее в центре Киева похитили мужчину. Сообщалось, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались с очевидцами. Кроме того, в столице ввели план "Перехват". Правоохранители уточняют, что разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Ранее в Киевской области арестовали 39-летнего мужчину, который вместе с двумя сообщниками в городе Фастов похитил двух людей, чтобы завладеть их жильем.

Напомним, ранее в Киеве полиция за полсуток задержала двух похитителей бизнесмена. Освободить предпринимателя злоумышленники собирались только при условии, если его жена передаст им 50 тыс. долларов. Однако женщина обратилась за помощью к правоохранителям, которые освободили мужчину и оперативно задержали двоих подозреваемых.
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