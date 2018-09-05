В Киеве во время движения троллейбус переломился пополам

Сегодня, 01:05

Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров

фото facebook.com/dtp.kiev.ua
фото facebook.com/dtp.kiev.ua

4 сентября в Киеве на Троещине просто во время движения развалился троллейбус в месте так называемой "гармошки", которая скрепляет две части транспорта.

Инцидент произошел на улице Маяковского, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Троллейбус, который не смог... В Киеве на проспекте В. Маяковского, 28 переломился пополам троллейбус-гармошка. А вы все так же хотите платить 8 грн за проезд?", – говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, что именно случилось с троллейбусом и пострадал ли кто-то из пассажиров.

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Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.

Напомним, в марте мы сообщали, что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь). В маршрутке отвалилась задняя дверь.
Киев, троллейбус, троещина, маяковского, инцидент

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