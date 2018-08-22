В Киеве у метро "Лесная" неизвестные массово нападают на авто и бьют стекла

Жители столицы и пригорода возмущены: в соцсетях сообщают о массовых нападениях на частные автомобили возле метро "Лесная". Вчера в нескольких машинах, которые останавливались возле станции, чтобы забрать попутчиков в Бровары, неизвестные побили стекла арматурой и камнями. Люди предполагают, что "кашу заварили" представители маршруток, чтобы у них не "отбирали" пассажиров.

"Сегодня ( 21 августа. – Авт.) возвращалась с "Лесной" попуткой около 19 часов. Состоялась очень странная и непредсказуемая ситуация. Попутка остановилась, пассажиры начали садиться (я была уже в машине), как в заднее стекло полетел кусок арматуры. Настолько быстро это все произошло, что мы не успели понять, что случилось. Бросали молодые ребята. Думаю, это не единственная машина, которая сегодня пострадала. Владелец авто поехал обратно в Киев в Деснянское управление полиции писать заявление. Конечно, все пассажиры согласились оставить свои контакты. Возможно, кто-то в это время также был на "Лесной" и успел сфотографировать этих "отморозков" (фото бы не помешало)", – пишет в сообществе "Мои Бровары" Елена Павленко.

"Только что на "Лесной", где останавливаются попутки на терминал, несколько ребят с арматурой разбили лобовое стекло, боковое стекло и окно! Страшно, товарищи! В машине было трое женщин", – сообщает Анастасия Пахута.

Она добавляет, что это произошло около 18:50.

"Я сначала увидела, как бьют соседнюю машину. Не успев сесть, уже лобовое было разбито у нас", – пишет женщина.

Напомним, в феврале во дворе Соломенского районного суда Киева случилось чрезвычайное происшествие – неизвестный повредил около 10 машин топором. Об этом написала на своей странице в Facebook судья этого суда Виктория Кицюк.

По ее словам, злоумышленник бил и стекла, и изувечил капоты.

Позже, в этом месяце, прохожий стал свидетелем того, как молодой человек на бульваре Дружбы Народов обливал краской припаркованные автомобили и прыгал по ним.