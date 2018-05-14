В Киеве у рынка "Троещина" задержали 98 иностранцев

Сегодня, 20:16

Все нелегалы попали в Киев из России в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины


Департамент внутренней безопасности НПУ совместно с работниками ГУНП в Киеве и столичного ГУ ДМС провел спецоперацию по выявлению мигрантов, которые незаконно пересекли границу Украины, с целью дальнейшего попадания в страны Европы. Среди 98 человек, которые были задержании, 32 находились на территории Украины абсолютно незаконно и проживали в хостеле возле рынка "Троещина". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Установлено, что все они попали в Киев из России в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины. За такое "путешествие" каждый из нелегалов платил от 3000 до 5000 долларов США своим землякам, которые способствовали им в незаконном перемещении", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди 98 человек, которые были задержаны, 32 находились на территории Украины абсолютно незаконно. Это уроженцы: Азербайджана – 20, Бангладеша – 8, Таджикистана – 1, Узбекистана – 2, России – 1.

Отмечается, что сейчас готовятся необходимые документы для депортации "гостей" и проводятся мероприятия, направленные на установление причастности к нелегальному бизнесу сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, супружескую пару нелегалов из Кыргызстана задержали в УкраинеИностранцев остановили правоохранители во время прохождения паспортного контроля на международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка"

Ранее сообщалось, что полиция задержала чиновников Миграционной службы, которые выдавали биометрические паспорта за взятки, в обход очередей и в сговоре с частными компаниями.
нелегалы, иностранцы, задержаны
Источник:

"Сегодня"

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