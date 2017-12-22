В Киеве "устала" и рухнула остановка
О происшествии оповещены дорожные службы
В ночь на пятницу, 22 декабря, в Соломенском районе Киева на ул.Антонова упала остановка общественного транспорта.
К счастью, обошлось без жертв.
О происшествии оповещены дорожные службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напомним, в феврале в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Обвал задел одну машину, среди людей пострадавших нет. Рухнул кусок отбойника площадью 50 кв. м и весом несколько тонн.
Прибывший на место мэр Киева заявил, что обвалившийся мост на Шулявском путепроводе не являлся аварийным. "Аварийным он признан не был", – заявил Виталий Кличко. По словам градоначальника мост "устал от времени, с одной стороны". Также Кличко считает причиной обрушения моста расположение под ним мафов, где был пожар, что является нарушением правил эксплуатации.
Кроме того ранее журналисты составили рейтинг самых опасных мест Украины.