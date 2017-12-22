В Киеве "устала" и рухнула остановка

Вчера, 03:28

О происшествии оповещены дорожные службы

фото: Влад Антонов

В ночь на пятницу, 22 декабря, в Соломенском районе Киева на ул.Антонова упала остановка общественного транспорта.

К счастью, обошлось без жертв.

О происшествии оповещены дорожные службы.

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Напомним, в феврале  в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Обвал задел одну машину, среди людей пострадавших нет. Рухнул кусок отбойника площадью 50 кв. м и весом несколько тонн.

Прибывший на место мэр Киева заявил, что обвалившийся мост на Шулявском путепроводе не являлся аварийным. "Аварийным он признан не был", – заявил Виталий Кличко. По словам градоначальника мост "устал от времени, с одной стороны". Также Кличко считает причиной обрушения моста расположение под ним мафов, где был пожар, что является нарушением правил эксплуатации. 

Кроме того ранее журналисты составили рейтинг самых опасных мест Украины.
транспорт, Киев, остановка, рухнул, упала
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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