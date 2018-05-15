В Киеве уволили водителя маршрутки, который влетел в дорожный знак
Водитель нарушил ПДД и совершил запрещенный маневр
В Киеве водитель автобуса маршрута №189, грубо пренебрегая Правилами дорожного движения и безопасностью пассажиров, совершил запрещенный маневр и наехал на дорожный знак. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
ЧП произошло на пересечении проспекта Победы и проспекта Палладина.
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Случай ЧП с дорожным знаком был зафиксирован на видео, и работники департамента обратились к Национальной полиции и Укртрансбезопасности, чтобы провести проверку перевозчика, обслуживающего этот маршрут.
С сегодняшнего дня водителя маршрутного такси уволили.
Ранее мы писали, что в Днепре маршрутчик-наркоман возил людей не по тому маршруту.
Напомним, 11 апреля в Киевской области на 36-м километре автодороги Киев – Одесса вблизи села Калиновка произошло серьезное ДТП: маршрутка "Богдан" столкнулась с автомобилем Mercedes.