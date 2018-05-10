В Киеве в ДТП погиб военнослужащий, пересекая восьмиполосный проспект

Сегодня, 01:45

В ДТП на столичном проспекте Победы погиб 21-летний военнослужащий

фото: dtp.kiev.ua
фото: dtp.kiev.ua

В дорожной аварии на проспекте Победы в Киеве, где ранее мужчина уже пытался перебежать 8 полос,  в районе станции метро "Житомирская", погиб 21-летний военнослужащий, передает "112 Украина".

Авария произошла вечером в среду. Известно, что парень пересекал восьмиполосный проспект прямо перед автомобилем "Шкода", который его и сбил. Смерть наступила до приезда медиков. Примечательно, что поблизости расположен подземный переход.

В настоящее время движение на участке осложнено, там работают медики и полиция, выясняя обстоятельства происшедшего.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12%-ный рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.
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