В Киеве в ДТП столкнулись пять автомобилей: один водитель в реанимации

Сегодня, 11:51

Авария с переворотом произошла на Антоновича

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный

На улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos. Водитель Volkswagen пребывает в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Сейчас на месте ДТП работают врачи "скорой помощи" и правоохранители.

Напомним, на Нивках сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода. Женщина получила несколько переломов и была госпитализирована. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел.

Кроме того, в Черкассах прохожие подрались с водителем маршрутки, совершившим ДТП. Водитель маршрутки чуть не сбил людей на остановке, после чего намеревался скрыться с места аварии. По словам свидетелей, водитель маршрутки на немалой скорости заехал на тротуар перед остановкой напротив Дома торговли. В это время там стояли несколько человек, в том числе ребенок.
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Источник:

dtp.kiev.ua

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