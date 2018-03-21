В Киеве в мусорном баке снова нашли мертвого младенца

Сегодня, 16:53

Эксперты считают, что это, скорее всего, 3−4-месячный плод

 

Тело нашли в мусорном контейнере
Тело нашли в мусорном контейнере. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В среду, 21 марта, в мусорном контейнере на Лесном массиве в Киеве работники коммунальной службы обнаружили тельце младенца.

Как пишут "Факты", эксперты, осмотревшие находку на месте, считают, что это, скорее всего, 3−4-месячный плод. Уже установлена женщина, пояснившая, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим, она выбросила плод в мусор. Так ли это или же выкидыш был специально спровоцирован, установит экспертиза.

Напомним, 14 марта в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка. Правоохранители установили, что этот мусор был привезен в период с 8 по 14 марта от дома по улице Теремковской, 3. Полиция просит граждан помочь установить, кто мать младенца. Сообщить известные вам обстоятельства этого преступления можно по телефонам: 102, (044) 525−04−04, (067) 379−55−70 или обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15).

Ранее мы сообщали, что сотрудники правоохранительных органов российского Краснодара расследуют жуткое убийство младенца его же няней. Местная жительница подозревается в расправе над 9-месячным ребенком, которого ей оставила на воспитание женщина, гражданка Нигерии, пообещав оплату труда.
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