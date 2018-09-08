В Киеве в общежитии взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар

Сегодня, 01:45

Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 


kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

В Киеве, где ранее из-за подгоревшей еды погибла женщина, в одном из общежитий возник пожар. В результате происшествия пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Facebook. 

"7 сентября в 20:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о пожаре на ул. Волгодонск, 5. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, в 5-этажном здании общежития на 4-м этаже возник пожар", – говорится в сообщении. 

В 21:01 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1977 года рождения и передали работникам медицинской службы.

На месте происшествия работало 7 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений ГосЧС. 

Предварительно, пожар возник из-за того, что взорвалась микроволновая печь, передает "Информатор". 

Как сообщалось,в Киеве 6 сентября вечером произошел пожар в сауне в подвале двухэтажного здания на улице Семашко. Во время тушения спасатели эвакуировали восемь человек.

Также 6 сентября в Киеве обсуждали большой пожар возле "Эпицентра" на Большой Кольцевой дороге: столб дыма, который был виден над гипермаркетом, озадачил жителей города. Многие решили, что огонь вспыхнул в строительном супермаркете, либо в его складах, расположенных неподалеку.
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