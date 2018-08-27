В Киеве в Русановском канале утонул мужчина

С начала лета на водоемах столицы погибло уже 37 человек

Водолазы вчера днем достали тело мужчины из Русановского канала в Киеве. На место происшествия ГСЧС вызвали 26 августа в 13:17, рассказали в ведомстве.

Как оказалось, тело утопленника находилось 20 м от берега на глубине 3 м. Спасатели с помощью водолазного снаряжения получили утопленника и передали его правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

По данным ГСЧС столицы, с начала лета на водоемах Киева погибло уже 37 человек. Всего с начала 2018 на водных объектах столицы погибли 56 граждан, среди них есть и ребенок.

При этом, за аналогичный период 2017 года погибли 40 человек, из которых один ребенок. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, особенно пристально следить за своими детьми.

Как сообщала "Сегодня", 29 июня на реке Рось в Богуславском районе утонули двое семилетних мальчиков.

Тем временем, в полиции Киевской области сообщили детали смертельного происшествия, которое произошло 9 июля в селе Лосятин Васильковского района. Напомним, там, на озере утонул ребенок.