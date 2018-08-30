В Киеве в жилом доме чуть не сгорели 20 человек, пострадал ребенок

Спасенного ребенка медики тут же госпитализировали в больницу

Во время пожара вчера в столичном жилом доме на ул. Максима Берлинского, 31 (Шевченковский район) столичные пожарные спасли более 20 человек.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание началось в 16:23 в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

"В 17:21 пожар на площади в 30 "квадратов" был ликвидирован. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек и вывели из горящей квартиры двух жильцов, в том числе 6-летнюю девочку. Спасенного ребенка с подозрением на отравление продуктами горения медики тут же госпитализировали в больницу", — сообщили в столичной ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причину возникновения пожара, а также сумму ущерба установят правоохранители.

Ранее в столице 27 августа загорелось семейное общежитие на ул. Бажова, 12 в Днепровском районе города. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:50.

Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения, его забрали в больницу. Также на безопасное расстояние из дома были выведены 14 человек.

Как сообщалось, на выходных в общежитии одного из столичных университетов произошел пожар, в результате которого были повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему.