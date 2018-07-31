В Киеве вандалы атаковали городскую электричку

Люди жаловались, что задыхаются от паров краски, которой парни разрисовывали вагоны

В Киеве вчера вечером произошло ЧП: около 10 парней остановили городскую электричку и разрисовали вагоны краской из баллончиков. Еще двое снимали действия молодых вандалов на видео.

По словам очевидцев, инцидент произошел около девяти часов вечера. Лица хулиганов были скрыты – они обмотали головы футболками.

Видео: Иван Цуканов

"Внутри реально был ад! Я лично задыхался от концентрата краски, половину людей тошнило, была паника и крик детей. Те, кто попытался сопротивляться – закидали камнями! Парню при мне футболкой мотали окровавленную голову", – пишет в Facebook очевидец Иван Цуканов.

Электричку вандалы остановили между станциями. По словам очевидца, хулиганам это удалось сделать, проникнув в кабину в хвосте состава.

"Тормозили не стоп-краном точно. Люди говорили, что они повредили что-то в задней кабине. Пролезли изнутри. Они взломали заднюю кабину и что-то там нажали", – сообщил он.

В результате инцидента поезд получил повреждения, а несколько пассажиров отравалиси парами зловонной краски.

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов. Муж пришел домой кашляет, болит голова. Самое ужасное, что в вагоне были и женщины, и дети... никому не давали выйти", – пишет в соцсети жена одного из пострадавших пассажиров.

На место вызвали полицию.

"Прибывшие на вызов правоохранители выяснили: молодые с закрытыми лицами остановили поезд между станцией "Сырец" и "Вышгородская". Затем правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист – начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу", – рассказали в столичном управлении полиции.

По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео в сети Интернет и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.

Напомним, в центре города, на Майдане Независимости, неизвестные вандалы повредили одного из "детей" влюбленных фонарей.

Весной хулиганы обрисовали из баллончиков постройки и стенды на Контрактовой площади в Киеве.

Ранее мы сообщали, что в столичном парке Шевченко неизвестные вандалы испортили скульптуру Бабки.

Также мы писали о том, что в Киеве на Русановке неизвестные вандалы разбили стеклянную остановку общественного транспорта.



