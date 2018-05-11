В Киеве вандалы повредили посвященную Лиге чемпионов надпись

В Киеве вандалы повредили конструкцию объемной надписи #UCLfinal, которую установили в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба "Киевзеленбуда", специалисты КП СЗН Святошинского р-на Киева обнаружили и восстановили поврежденную неизвестными конструкцию объемной надписи с использованием официального хэштега #UCLfinal.

Фото: facebook.com/zelenbud

"Призываем киевлян бережно относиться к чужому труду и не быть равнодушными и, заметив хулиганов, вызвать полицию", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в 10 районах Киева появятся цветочные композиции и объемные надписи по случаю финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги УЕФА среди женщин сезона 2017/2018. Как сообщили в КО "Киевзеленстрой", специалисты объединения обустраивают на своих балансовых территориях вдоль основных транспортных магистралей города тематические цветочные панно и конструкции с объемными надписями с использованием официального хэштега #UCLfinal.

Напомним, Киев активно готовится к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В КГГА ожидают, что к нам приедут до 100 тысяч болельщиков (при том, что арена вмещает "всего" 70 тыс.). И в столице решили на них нажиться по полной. Сайты бронирования вчера показывали, что 97% фонда уже зарезервировано. А на то, что осталось, владельцы подняли посуточную аренду жилья на "футбольный" уикенд в сотни раз!