В Киеве VIP-кортеж сбил пенсионера: у мужчины перелом ноги и сотрясение

Сегодня, 14:28

В полиции говорят, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал


Видео: Oleh Kostiuk

В Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, автопроисшествие случилась в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

64f70697-52ea-4374-9687-9b1a7ecb8b1a_1

Фото: "Главком"

Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи ГУ НП в Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В то же время, некоторые СМИ, в частности, "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Украины Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили.

Также мы писали, что американец на фургоне пытался подрезать кортеж президента США Дональда Трампа. Трамп направлялся в свою резиденцию из гольф-клуба, когда его кортеж попытался подрезать красный фургон. Водитель автомобиля при этом матерился и демонстрировал непристойные жесты.
ДТП, видео, сбил, кортеж, институтская, шелковичная
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Поезд насмерть сбил парня

Под Киевом поезд насмерть сбил парня в наушниках

23 Февраля, 15:15

Погибшему было 19 лет, трагедия произошла утром в пятницу

Происшествия

В Киеве Mini Cooper сбил пешехода, парень сильно пострадал

5 Февраля, 16:17

На Автозаводскую приехала "скорая"  
Загрузка...

Происшествия

Потерпевшую без сознания и с тяжелыми травмами госпитализировали

В Киеве пьяный иностранец сбил девушку и пытался сбежать

2 Февраля, 15:42

Злоумышленника задержали свидетели  

Происшествия

В Киеве BMW сбил знак перехода и врезался в столб

17 Января, 17:27

Водителя со множеством травм срочно госпитализировали  
Загрузка...