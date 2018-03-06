В Киеве VIP-кортеж сбил пенсионера: у мужчины перелом ноги и сотрясение

В полиции говорят, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал

В Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, автопроисшествие случилась в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Фото: "Главком"

Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи ГУ НП в Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В то же время, некоторые СМИ, в частности, "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Украины Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили.

Также мы писали, что американец на фургоне пытался подрезать кортеж президента США Дональда Трампа. Трамп направлялся в свою резиденцию из гольф-клуба, когда его кортеж попытался подрезать красный фургон. Водитель автомобиля при этом матерился и демонстрировал непристойные жесты.