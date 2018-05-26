В Киеве вновь испортили граффити времен Майдана

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который сделали надписи на восстановленных граффити времен Революции достоинства на ул.Грушевского в Печерском районе столицы.

"Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские проводят оперативно-розыскные меры для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", – сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Вопрос о квалификации правонарушения в настоящее время решается. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции.

Напомним, 3 сентября в Киеве закрасили патриотические граффити на магазине "Эмпориум" по ул. Грушевского, которые были нарисованы еще во времена Евромайдана. Они имеют статус памятника местного значения.

Владелец магазина Игорь Доценко назвал граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". После этого активисты разгромили вход в магазин. Правоохранители открыли два уголовных производства – по факту уничтожения граффити и по факту погрома.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Киевская прокуратура открыла уголовное производство по данному инциденту.

Позднее автор легендарных "икон революции" сообщил, что может восстановить граффити.