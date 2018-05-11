В Киеве во время движения перевернулась "скорая"

Водитель объяснил, что его подрезали и он вылетел с проезжей части

В пятницу, 11 мая, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП. Перевернулась машина скорой помощи.

Авария случилась около 6:50, сообщает "Информатор".

По словам водителя "скорой", он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра "Домосфера" медиков подрезал черный легковой автомобиль.

Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части. После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину. Проехав около 100 метров, удержать машину он, к сожалению, не смог.

Автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился. К счастью, никто не пострадал. В "скорой" находилось два человека, пациентов не было. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, в январе на проспекте Глушкова произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, пострадал весь экипаж.

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