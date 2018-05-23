В Киеве во время движения загорелся троллейбус с пассажирами

Сегодня, 18:05

Деньги за проезд людям не вернули

 

Троллейбус загорелся. Фото: facebook.com/victor.posternak
Троллейбус загорелся. Фото: facebook.com/victor.posternak

В Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходит по маршруту №18.

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"По словам кондуктора, сегодня уже ремонтировали этот компрессор. Сейчас разорвалась какая-то трубка и загорелась", – пишет очевидец Виктор Постернак.

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Он сообщил, что деньги за проезд пассажирам не вернули. "Когда пересел в другой троллейбус – кондуктора не волновало, что тот загорелся и надо заново платить", – добавил Виктор.

Напомним, 2 января на Лесном проспекте в Киеве загорелся троллейбус на проезжей части дороги, пострадавших не было.

Ранее в КП "Киевпастранс" "Сегодня" подтвердили, что в троллейбусе №42 лопнуло стекло.

В то же время в КП заверили, что троллейбусов на этом маршруте достаточно. Толкучку в транспорте там связывают с тем, что сейчас пассажиры носят большие шубы и куртки, вот все и не помещаются.

"Люди очень плотно одеты, и видимо поэтому стекло на дверях не выдержало нагрузки. В таких случаях машина снимается с линии, и водитель едет в депо. Там заменят стекло, и машина снова выйдет на маршрут", — рассказали нам в "Киевпастрансе".

Напомним, 31 января произошел курьезный случай в троллейбусе №42 (улица Дегтяревская — ст. метро "Лыбедская"). Пассажиры пытались втиснуться в переполненный троллейбус и выдавили стекло на входной двери. 
деньги, троллейбус, проезд, загорелся, очевидец, Подольский спуск
Источник:

"Сегодня"

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