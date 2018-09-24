В Киеве во время пожара погиб пожилой мужчина

В Киеве на выходных произошел смертельный пожар в частном одноэтажном доме на улице Львовской. Спасателей на место происшествия вызвали 22 сентября в 23:41, сообщает ГСЧС столицы.

Во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины 1936 года рождения. В 00:44 спасатели локализовали пожар, а в 01:03 – ликвидировали. Огонь уничтожил веранду, кухню, комнату и крышу дома на площади 80 кв. м.

На месте пожара работало три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 12 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Напомним, 22 сентября пожар на территории Русановских садов из-за сильного ветра быстро распространился, наблюдалось большое задымление из-за пластика и полиэтилена, также взрывались баллоны с бытовой химией.

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что пожар вспыхнул на стихийной свалке строительного мусора и шин под открытым небом, на площади 50 кв. м. Впоследствии огонь быстро перебросился на деревья и кусты, охватив около 200 кв. м. леса.

Вечером пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет.