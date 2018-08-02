В Киеве во время визита к стоматологу умерла женщина – соцсети

Сегодня, 15:52

По предварительным данным, причиной смерти женщины стала реакция на анестезию

Фото: Киев Оперативный
Фото: Киев Оперативный

В Киеве во время приема у стоматолога умерла женщина. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Несчастный случай произошел сегодня около 11:00 на улице Воздвиженской, 16А: в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечено, что, по предварительным данным, причиной смерти женщины стала реакция на анестезию. На месте инцидента работают правоохранители.

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Не так давно в Мариуполе умер двухлетний мальчик после общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике. 

Ранее мы писали о том, что что в Днепре закрывают госклиники для взрослых и детей.

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу,поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.
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